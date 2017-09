Es momento de construir un progreso en Morelos: Bolaños

Rechaza “alianzas perversas” con los que han saqueado Morelos

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Edmundo Bolaños Aguilar, al rendir su segundo informe de actividades legislativas y de gestión, adelantó que buscará la alianza social, “y no la alianza perversa de quienes han saqueado al estado”, además enfatizó que quien ataca a la UAEM, ataca a los morelenses.

En un club de Leones abarrotado, acompañado de alcaldes de diferentes partidos, diputados locales, regidores e integrantes de la sociedad y sectores de Morelos, respaldado por su Partido, el vice coordinador del Congreso de la Unión tras resaltar sus logros en materia legislativa, apoyo a municipios en el tema de obras y otros beneficios, la lamentable situación de la inseguridad, desempleo que priva en el estado, recordó que no haya antecedente como Morelos de que en los primeros meses de gobierno, “haya tenido la necesidad de sitiar el Centro Histórico de Cuernavaca para llegar a las instalaciones del Congreso, no recuerdo que en ningún estado que en los primeros seis meses de su gobierno se hubiera enfrentado y confrontado con la iglesia y su obispo, con el Poder Legislativo y con su universidad, desde aquí reitero mi acompañamiento solidario con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), porque quien ataca a la UAEM, ataca a todos los morelenses”.

Y pidió, “que alguien le diga al gobernador que los ataques a nuestros rector, los efectos de esos debates sin sentido, hacen es colocar piedras en el camino a los estudiantes que con esfuerzo acuden a las aulas para construir su futuro”.

Asimismo señaló que es momento de actuar, no olvidar lo que nos agravia y empezar a emprender soluciones de futuro en el presente para y no caer en el silencio cómplice o en la queja de café.

“Es momento de una propuesta que tenga profundas raíces en el corazón de la gente, en la que estemos conscientes de que el proyecto que se construya va más allá de los partidos políticos, (…) para sacar adelante este enorme reto, tenemos que convocar e ir por todos los que están dispuestos de cambiar el futuro de Morelos, privilegiando el respeto al derecho a la vida y la dignidad de las personas”.



Y es que consideró el panista que con la unidad, “crearemos una barrera una barrera infranqueable que nada ni nadie podrá derribar, demostrémosles aquellos que nos han saqueado que somos muchísimos más que sabemos que a Morelos le puede ir bien”.

De la misma manera manifestó que muchos, están agraviados y ofendidos, porque han sido lastimados en su integridad producto de la inseguridad que padecemos, es momento de la respuesta y propuesta, “la respuesta es de que habrá justicia, aquellos que claman impunidad, yo les digo que los que nos tienen como nos tienen la van a pagar, no nada más se van a ir tranquilos, van a devolver lo que se embolsaron y vamos hacer que paguen ante la justicia federal”.

El legislador por Morelos en el Congreso de la Unión lamentó que desde el gobierno federal se pretende diseñar un “manto de impunidad” con el tema del fiscal anticorrupción, “en la Cámara de Diputados hemos tomado la decisión de no permitir que se instale la nueva mesa directiva, hasta que quede cancelada la posibilidad de que se instale un fiscal a modo para el gobierno que ya se va, (…) es tiempo de que en México y Morelos, el que la hace la pague”.

Bolaños Aguilar insistió que hace falta mucho más para hacer que el país pueda mejorar, y eso ha quedado demostrado una vez más que no pueden con el gran paquete que es dirigir a la nación, “se equivocan aquellos que han hecho uso de los recursos de la federación para intentar doblegar al líder del PAN” y desde esa tribuna en Club de Leones de Cuernavaca, le dijo, “no estás solo presidente (Ricardo Anaya) sabemos de qué estás hecho y que no te vas a doblar”.

Al término del evento que reunió a diferentes sectores de la sociedad, se dio una verbena popular con música de banda e invitados de todo el estado.