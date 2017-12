Las bromas del Día de los Inocentes más sonadas de este año

No, Cristiano no devolverá su preciado Balón de Oro. Que no te la cuelen. Este jueves se celebra el Día de los Santos Inocentes, una de las jornadas favoritas de los más bromistas y en las que numerosas cabeceras, en especial las del ámbito deportivo, aprovechan para colarle algún que otro gol a los lectores.

A más de uno se le habrá caído el café sobre las páginas de Mundo Deportivo esta mañana al leer el siguiente titular: “Cristiano devuelve el Balón de Oro”. Las primeras líneas de la noticia ya hacen sospechar -a aquellos ingenuos que no han tenido suficiente con el titular- que se trata de una inocentada más. Y es que al parecer el portugués salió “muy tocado” del clásico y “nada más acabar el partido, advirtió a sus compañeros que no merecía el Balón de Oro y que lo quería devolver”. Igual de poco creíbles son las palabras que Ronaldo le dedica al director de France Football: “Me precipité diciendo que soy el mejor de la historia, todo el planeta ha presenciado una vez más que el mejor es Messi, lo más justo es que devuelva el Balón, no lo merezco”.

