Enciende “La Zabaleta” al Centro Cultural Teopanzolco

Una velada mágica fue la que frecieron la cantante Susana Zabaleta y la Big Band de Cuernavaca la noche del sábado en el Centro Cultural Teopanzolco.

Su recital, abrió la serie de eventos que el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal, tienen preparados para el disfrute de los morelenses y visitantes.

Y sí, los más de 800 asistentes se deleitaron con el concierto que la cantante originaria de Monclova, Coahuila ofreció de manera gratuita, pero no sólo eso, sino que pudieron conocer el nuevo recinto cultural de Cuernavaca, una fusión entre lo modernidad y la historia.

Desde el inicio del show, la Zabaleta -como es conocida la cantante- se adueñó del escenario con su voz y su forma irreverente de hablar.

“Hay dos días en la vida”, fue la primera de más de 15 melodías que interpretó, entre las que destacaron “Contigo aprendí” que, además fue coreada por todos los asistentes; “Bésame Mucho”; “Cuando un amor se va”; “Kumbala” y “Conozco a los dos”.

Susana Zabaleta no sólo cantó, también compartió con el público algunas reflexiones, pidió sentirse orgullosos de lo que somos como mexicanos; habló de la felicidad y de dejar aún lado la envidia.

También compartió el escenario con el compositor Guillermo Méndez, quien reside en Cuernavaca y con esta participación recordó su incursión en los musicales.

La artista comprometió al Gobernador Graco Ramírez a invitarla de nueva cuenta al Centro Cultural Teopanzolco, “a cantar sólo con la Big Band de Cuernavaca, una magnifica agrupación”.

Precisamente, la Big Band de Cuernavaca, le abrió el concierto a Susana Zabaleta.

Dirigidos por Marco Antonio García, los músicos que integran esta agrupación calentaron el escenario con melodías de jazz clásico y moderno como “New York, New York” y “Save de last dance for me”.

Al final del concierto, poco después de las once de la noche, la Big Band y Susana Zabaleta dieron un adelanto de lo que sería su presentación y juntos, hicieron vibrar al público con “Piensa en mí”, “La gran tirana” y “Me importas tú”.

Así terminó una de las primeras mágicas noches que se vivirán en el nuevo Centro Cultural Teopanzolco.