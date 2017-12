Urgen transportistas cerrar filas a favor de la seguridad

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Jesús García Rodríguez, secretario general de la Sección 15 de la CTM en Morelos señaló que en coordinación con las autoridades de gobierno cerrarán filas a favor de la seguridad en el transporte público, además adelantó que el próximo año intensificarán su trabajo para renovar las unidades de pasajeros con gas natural.

En entrevista el líder sindical consideró que es necesario caminar de la mano con el Ejecutivo estatal y trabajar juntos en el tema para abatir la inseguridad, “no alcanza la seguridad para cuidar a cada unidad y a cada ciudadano, por eso debemos de involucrarnos con las instancias de gobierno (…) no queremos que nos vean como una lata, sino como una parte activa de trabajo que se suma en beneficio del usuario”.

García Rodríguez aclaró que el transportista no es enemigo del gobierno, “pero debemos de vigilar todos con todos, y debemos de denunciar los delitos para que la autoridad haga su trabajo”.

Apuntó que, en la renovación de las unidades, “traerán cámaras de video vigilancia hacia el interior y su exterior, que al contar con un software se podrán conectar con el C5 y usar la plataforma de vigilancia con video en las unidades de taxis o rutas”.

Sobre el cambio de Diésel a gas natural, dijo que no solo conviene a la ecología y evitar más contaminación, “económicamente apoya a los concesionarios, tanto de rutas, taxis y en un futuro no lejano a transportes de carga, (…) debemos unificar el uso del gas natural para mejorar de un servicio que no contamine y haya ahorros en el combustible”.

El que se haya sumado a este proyecto el secretario de Movilidad y Transportes David Martínez para promover la modernización al sector, como lo impulsaron los concesionarios y organizaciones sindicales, García Rodríguez aplaudió tal determinación y apuntó que siempre y cuando sea mejoras en el transporte, es bueno.