Urgen barda, padres de primaria de Cuernavaca

A más de dos semanas de que la derribaron, los alumnos de la Plan de Ayala, se exponen a la visita de maleantes, acusan.

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

A más de dos semanas de que tiraron la barda perimetral de la primaria Plan de Ayala, -afectada por el sismo del 19 se septiembre-, y ante la falta de respuesta de la autoridad para alzarla, padres de familia amagaron con realizar bloqueos viales hasta que sean atendidos.

En entrevista, los padres de familia, que pidieron el anonimato público, lamentaron el que les hayan tirado la barda perimetral de la primaria, localizada en la colonia Vicente Estrada Cajigal de Cuernavaca, sin tener los recursos para levantarla, “a nosotros nos preocupa la seguridad de los menores, hemos detectado a personas han tratado de ingresar a la escuela”.

Los padres de familia adelantaron que de no atender a sus demandas por parte del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) así como de la Secretaria de Educación Pública (SEP) que con el argumento de que no tienen recursos, no levantan la barda, “nos nos quedará otra más que tomar la primaria porque no hay garantías para los niños y cerrar la vialidad”.

Tenemos temor de que al estar sin barda puedan ingresar fácilmente a la escuela, “de echo nos tenemos que turnar los padres en el recreo para vigilar a los menores”