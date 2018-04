Urge el PRI a Sapac se ponga las pilas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El vocero del Partido Revolucionario Institucional, Erick Castro Ibarra pidió al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) que dé solución al problema de falta de agua, “sino pueden, que renuncie”.

En rueda de prensa, acompañado de Guillermo Doring Aburto, ambos funcionarios del PRI, lamentaron que prácticamente todos los días se den protestas en las calles en exigencia de líquido, “lamentablemente hoy en día miles de habitantes carecen de agua limpia en sus casas, queremos que asuma el ayuntamiento de Cuernavaca y el Sapac, su responsabilidad, que haya voluntad política disposición y si no pueden con este reto, que se vayan, porque el agua no puede faltar”.

Castro Ibarra insistió que en Cuernavaca se tienen suficientes pozos para surtir de agua a las colonias que hacen falta, “necesitamos mayor disposición, voluntad política, si no tiene eso el ayuntamiento, entonces para que aspiran otras cosas, y si no pueden cumplir con el reto que lo digan, porque si no pueden con eso, no pueden con más”.

Consideró que en Cuernavaca “no existe falta de agua sino mala administración del recurso” y ejemplificó que de los 133 millones de metros cúbicos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) le autoriza extraer anualmente a Cuernavaca, “utilizan 69 millones; por ello, el SAPAC solo es capaz de abastecer al 0.48% de hogares con agua continua, es decir, de recibirla diario, a toda hora, sin excepción”, dijo Ibarra.

El pronunciamiento hace eco también a la petición que hasta las puertas del partido hicieron el presidente de la Asociación de Portadores de Agua Potable en Cuernavaca, Alfredo García Soto, y un grupo de permisionarios encabezados por Guillermo Díaz Ruiz, para conformar de manera emergente un plan integral para abastecer a bajos costos el vital líquido en las colonias que más lo necesitan.

Al término de la exposición los concesionarios de distribución de agua potable explicaron que el SAPAC ha determinado cerrar de manera unilateral las fuentes de abastecimiento de agua al sector, lo que implica un incremento en sus costos y por ende, el precio de venta a los ciudadanos.