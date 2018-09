Sin pagar aún el Sapac a jubilados, acusan

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Juan Juárez Rivas, abogado de jubilados de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), dijo que una vez que un juez ordenó al órgano operador de agua el pago, solicitarán que se dé plazo de 24 horas para que se cumpla con el adeudo y se dé vista al Ministerio Público.

En entrevista en las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca, el jurista detalló que el caso sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJNl) y en los tribunales federales, “en los juzgados quinto y cuarto, los jueces nos conceden la suspensión definitiva del acto, es decir ordena al Sapac haga el pago del contenido de los decretos, hasta ahora ha engañado el organismo y no ha pagado”.

Ante este escenario, solicitan a los jueces, se les dé un plazo de 24 horas y se de vista al Ministerio Público para que cumpla con el pago, “esa es la protección que los juzgados federales les ha a los trabajadores del Sapac”.

Dijo que, de conceder el beneficio, será entre el siete u ocho de este mes, “es una medida que no es necesaria, pero no dejan alternativa”, e insistió que el gobernador electo y alcalde de la ciudad, “está buscando que en Morelos no haya ni pensiones ni jubilaciones”.

Detalló que se pidió una audiencia con el coordinando de enlace del equipo de Blanco Bravo y nos engañó, “en otra audiencia, le daban a cada trabajador una limosna de dos mil pesos y que se aguantaran un año”.