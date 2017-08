Revienta Temoc contra la prensa

Rechaza incrementar su seguridad ante hechos violentos

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se molestó con la prensa por querer entrevistarlo acerca de temas que le interesan a la ciudadanía, aseguró que no reforzará su seguridad tras el asesinato del que fuera secretario particular del edil de Mazatepec, y la herida de bala a la esposa de un regidor de Tlaltizapán.

En una improvisada entrevista al término de sesión de Cabildo en donde alzaron la voz los regidores por la falta de atención de servicios en la ciudad, el edil a ‘regañadientes’ respondió los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre el tema de la seguridad para los ediles.

“Tenemos que tener cuidado, estamos en una situación bastante difícil y complicada, todos como alcaldes, funcionarios y ciudadanos están en riesgo, sentimos lo qué pasó con el funcionario, pero estamos viviendo el día a día que se ven asesinatos, robos”.

Al insistir en las preguntas sobre su reforzará su seguridad, de cara a las fiestas patrias y que incluso diputados avizoran una situación difícil, el ex futbolista profesional manifestó, “debemos de tener mucho cuidado y precaución, porque es una situación difícil en Cuernavaca y todo el estado, que no nos digan que todo está bien”.

Dijo que en su caso, recibió amenazas al principio de su gestión, “ahorita gracias a Dios no, aquí no ya no me han amenazado, es una situación difícil y complicada, todos estamos a la expectativa”.

Antes, insistió que la prensa le solicita entrevistas de forma diaria, “todos los días quieren que les de entrevista, no les puedo dar todos los días entrevista, porque me preguntan lo mismo, (…) cuando jugaba futbol planeábamos una sesión de preguntas y respuestas, aquí no todos los días les puedo dar entrevista, he sido buena onda con ustedes”.