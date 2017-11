Rechaza regidora tráfico de influencias en jubilación de su padre

Es su derecho como trabajador, reitera Grethel Streber de Encuentro Social

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

Ante la polémica que generó la solicitud de pensión de Fernando Streber, padre de la regidora de Encuentro Social Grethel Nancy Streber Ramírez, esta rechazó que haya tráfico de influencias y aplaudió el que este caso en particular se haya mando al jurídico.

En entrevista, la concejala de Desarrollo Agropecuario en el ayuntamiento de Cuernavaca dijo que a pesar de que casos como este, ya se han aprobado en administraciones pasadas, “mis compañeros se quieren limpiar las manos y mándalo al jurídico, él ya cumplió los requisitos y sería por edad”.

La funcionaria del ayuntamiento recordó que su padre laboró por muchos años en el municipio, “a partir de esta administración, como iba a estar dentro de ella decidimos que no trabajara en la administración, para que no hubiera malos entendidos ni nada, por lo que metió su pensión por edad más no por antigüedad, que le corresponde un 70 o 75 por ciento de lo que ganaba”.

Se dijo sorprendida de que han pasado muchos casos como este, “pero ninguno ha creado polémica, más que éste, mis compañeros decidieron enviarlo al jurídico, (…) una forma de lavarse las manos de ellos, si lo aprueban o niegan deben de dar los argumentos, en mi caso no quiero votar yo para que se vería tráfico de influencias y por ética”.

Streber Ramírez, dijo que los poco más de doce años en la administración municipal se comprueban en las gestiones de Sergio Estrada Cajigal, Jorge Morales Barud, más en un organismo descentralizado del gobierno del estado que es Reservas Territoriales.