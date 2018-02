Quedó cancelada la edición 2018 de la Feria Cuernavaca por inseguridad

No es la primera ocasión que se suspende, aclara el secretario del Ayuntamiento

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca Samuel Sotelo Salgado confirmó que, por cuestiones de seguridad, la Feria Cuernavaca 2018, fue suspendida.

En entrevista en las instalaciones del municipio al termino del baile un billón de pie en contra de la violencia hacia la mujer, el encargado de la política interna en el municipio confirmó que la tradicional feria fue suspendida con palenque, jaripeo y otros atractivos, sin embargo no descartó realizar un evento significativo más adelante.

“Para este año no se va a llevar a cabo, por las condiciones que prevalecen en el estado, lo que ocurrió el año pasado, (el asesinato del empresario) lo más prudente es no llevar a cabo actos de esta naturaleza, además del proceso electoral creo que también viene a contribuir que no se pueda llevar a cabo”.

Dijo que la decisión se dio por parte del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo y los integrantes del Cabildo de Cuernavaca, “no es la primera ocasión que se suspende, (…) hay que decirle a la ciudadanía que deben estar tranquila, que se toma esta decisión por cuestiones de seguridad para las propias familias morelenses”.

Samuel Sotelo, respondió a los cuestionamientos de las afectaciones económicas pudieran darse al municipio por tal decisión y dijo, “lo más importante es la vida de las personas, ningún recurso económico es tan importante como la vida e integridad de las personas, se debe de privilegiar eso frente otra cuestión material o económica”.

El encargado de la política interna por último no descartó el que se realice un evento similar, “será un evento de otra naturaleza, se definirá a principios de mes para que funcione en semana santa”.