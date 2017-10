Propone Pallares generar un fondo a damnificados

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El regidor emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Pallares Morales, propuso la creación de un fondo de recursos donados por funcionarios del municipio para la compra de material de construcción.

En entrevista el funcionario presidente de la comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas del municipio abundó que dicho fondo tendrá que ser manejado por un consejo ciudadano para la compra directa de material para construcción y hacer obras por cooperación, “nosotros ponemos el material y los ciudadanos ayudar a reconstruir las viviendas que fueron dañadas en la ciudad”.

Asimismo manifestó que desde regidores, el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo, secretarios y directores de área tendrán que donar el 50 por ciento en propuesta de su salario, “la idea es proponer un donativo por parte de los funcionarios del 50 por ciento que vaya a parar a dicho fondo”.

Para que haya transparencia en el manejo de los recursos, manifestó que este no sea manejado por el municipio a través de nada, “que se vaya directo al fondo que sea manejado transparente por parte de los ciudadanos, (…) es momento de unidad, Cuernavaca nos requiere y los funcionarios debemos de dar una muestra de calidad humana”.

Pallares Morales además llevará una propuesta a Cabildo para que los negocios, casas y demás propiedades afectadas por el sismo, “en el 2018 no paguen el impuesto predial y se les condone con un recibo”, esto, tiene que ser inmediato para beneficio de los ciudadanos que en sus propiedades hubo afectaciones.

La idea, dijo no es dañar al municipio, “por eso únicamente la condonación aplicaría en las propiedades afectadas”, por último recalcó en un plan de la austeridad en el Ayunyamiento y los recursos también se destinen a dicho fondo.