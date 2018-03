Por falta de agua, dan ultimátum vecinos a Sapac

Rechazan que el tema, sea político

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Vecinos de la colonia Quintana Roo, Los Pilares y Chipitlán de Cuernavaca, que llevan más de diez días sin el servicio de agua potable, dieron un ultimátum al sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para que restablezca el servicio, de lo contrario iniciarán bloqueos viales.

En rueda de prensa al interior de la colonia, aclararon que su protesta, no es un asunto ni político ni electoral, “es un asunto de justicia social y de derechos humanos”.

Lamentaron la falta de respuesta y reacción de parte de las autoridades ante la falta del líquido en sus tuberías, de ahí a que señalaron que las protestas en las calles, como la semana pasada, van a continuar.

Patricia Alegría, habló a nombre de los vecinos y dijo que, en la colonia, muchos de los vecinos son adultos mayores, enfermos y necesitan el agua, independientemente de que, en las casas para los quehaceres domésticos, lavar y cocinar, “tenemos que pagar pipas de agua, pero se le tiene que dar dinero extra al del camión para que deje en cada casa, el pago aparte de la unidad que es de 700 pesos, son 200 pesos extras por casa, y eso no es posible, porque se paga el servicio al Sapac, sin tener el beneficio”.

Asimismo, dijo que han cambiado la tarifa a los vecinos, al considerar la autoridad, que viven en zona residencia, “los recibos llagaban de 350 pesos y hoy llegan de 800 pesos, estamos molestos, enojados, nos cobran, no nos dan, no nos oyen y seguimos sin agua, eso no posible que nos quieran cobrar un servicio que no tenemos”, enfatizaron.

Detallaron por último que forman un frente entre los vecinos de varias colonias, “lo que tengamos que hacer, lo haremos, los bloqueos se darán en caso de seguir con la desatención del agua de parte de la autoridad”.