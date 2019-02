Piden locatarios del ALM al alcalde, los tome en cuenta en la designación del director

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Líderes y comerciantes del mercado Adolfo López Mateos (ALM) realizaron este día una asamblea para elegir al nuevo director general del centro comercial y ahí urgieron al ayuntamiento de Cuernavaca analizar el perfil del nuevo titular de la administración del mercado.

Reunidos en el auditorio del Tianguis Circo, los fenicios se mostraron inconformes por la designación de Isaac Jaimes Cardoso, frente a la administración de la nave comercial.

El secretario general del Comité “Grupo Unido”, Plutarco Gómez Navarro, resaltó que la molestia con la designación de Isaac Jaimes como director general, obedece a que no ha presentado su proyecto de trabajo sobre las necesidades básicas ni ha informado por dónde empezará a trabajar.

“Ya traíamos un trabajo con el anterior administrador, que todo se irá a la borda y eso no podemos permitir, sino que ya se nos tomé en cuenta de verdad y no solo para exigir pagos y obligaciones, no más imposiciones”, se dijo.

Asimismo, en la reunión se acordó resolver los conflictos más apremiantes al interior de la nave comercial, entre sus candidatos se encuentran el exadministrador del mercado, César Cuevas y el comerciante Hugo Moreno.

Es de mencionarse que Isaac Jaimes fue nombrado por el edil, sin embargo, los comerciantes consideraron que el edil capitalino debe de tener la sensibilidad de escuchar al gremio por eso solicitaron una mesa de trabajo, para decidir juntos, el futuro del mercado.

De su lado, Emilio Rosas Rico, encabezó una protesta en el ayuntamiento de Cuernavaca por la designación del nuevo director del Adolfo López Mateos, “queremos que el alcalde que conozca la petición de los locatarios, porque la persona que designó, no es bien visto por los comerciantes, y habrá problemas”.