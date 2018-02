Piden atención trabajadores de Bridgestone

900 familias afectadas por un falso sindicato, señalan

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

En demanda de atención por parte de directivos de la empresa Bridgestone, Firestone, trabajadores de la llantera con protesta pacífica piden se le reconozca a su secretario general sindical Antonio García Sánchez.

Tras realizar una protesta afuera de la planta, a pesar de que no hubo labores por ser día feriado, los trabajadores en voz de Miguel Ángel Díaz García, secretario del interior de Bridgestone, detalló que la inconformidad se da por la postura de la empresa de no querer reconocer a su secretario general sindical Antonio García Sánchez.

“Reconoce al todo Comité, pero no al secretario y eso nos impide avanzar, porque la empresa sólo lo desconoce y no nos dice el motivo, (…) por eso pedimos un diálogo directo con la empresa que saben la problemática y no con asesores jurídicos”.

Los trabajadores con pancartas en mano en exigencia a no más violaciones al contrato ley, no más despidos injustificados, y somos 900 familias afectadas por un falso sindicato, expresaron que van 37 despidos injustificados por parte de la llantera, “nosotros como representante de los trabajadores buscamos subsanar estas cuestiones con la empresa que se mantiene en una postura que no nos parece”.