Pide Yáñez a municipios evitar candados en la constancia de residencia

Acudió a realizar el trámite en Cuernavaca, y no consiguió el documento

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Con un llamado a los municipios para que no pongan candados en el tema de la constancia de residencia y no obstaculicen a los ciudadanos que busquen este requisito, el diputado local y aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, Julio Cesar Yáñez Moreno, acudió a realizar el trámite al municipio, que, al no tener comprobantes de domicilio a su nombre, no pudo obtener el documento.

En entrevista en las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca, detalló que acudió a las oficinas del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población a solicitar ese trámite y cumplir en tiempo y forma con los requisitos que pide el IMPEPAC, “para poder registrarme como candidato a presidente municipal, me presenté con originales y copias de comprobantes de domicilio de más de 10 años, solo que el comprobante del domicilio oficial deba estar a nombre del interesado”.

Recordó que ha participado tres veces en los procesos electorales como candidato a alcalde de Cuernavaca, gobernador y diputado local, sin embargo, lamentó que este día, no haya podido realizar el trámite, “solicito que sea la misma medida con la que se mida a todos los ciudadanos que intenten solicitar sus constancias de residencia”.

“Voy a buscar de qué manera puedo cumplir los requisitos para poder cumplir con la residencia, pero voy a cumplir con todo lo que marca la ley como está establecido en la ley”.

A Yáñez Moreno, se le cuestionó que en el pasado incluso burlaban a la autoridad para realizar el trasmite ante el ayuntamiento y se limitó a decir, que lo que pasó, ya sucedió, “hoy estamos en el 2018 y vamos a iniciar una nueva contienda electoral, yo invitaría a los municipios de Morelos que no obstaculicen a los ciudadanos, pero que si sean enérgicos en la solicitud de los documentos oficiales y sean unas elecciones limpias, transparentes que transcurran en paz”.

Julio Yáñez refirió que confía en que esta situación no se trata de una revancha política del alcalde, sino de un estricto cumplimiento y respeto por la ley por parte de los trabajadores del área del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población y que aplicarán los mismos criterios con el resto de los candidatos que busquen dicho trámite.