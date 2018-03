Pide Jesús García a regidores, “la lana que se robaron de la Feria 2017”

Millón 300 mil pesos Jorge Miguel Dada Guerrero, Rafael Domínguez y a Juan Miguel Serrano Gastelum

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Jesús García Rodríguez reclamó a Jorge Miguel Dada Guerrero, Rafael Domínguez y a Juan Miguel Serrano Gastelum, la devolución de millón 300 mil pesos por una presunta negociación de la concesión para la feria Cuernavaca 2017.

Mientras se llevaba la sesión de cabildo ya en el receso para hacer la minuta de lo ahí planteado, ante la ausencia del alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo, acompañado de su personal de seguridad, García Rodríguez ingresó al salón de cabildo ante la mirada atónita de los concejales, para dirigirse al del Movimiento Ciudadano,

Dada Guerrero a quien le reclamó y jaloneó, “mi lana, que se robaron los regidores de la Feria 2017”, a lo que le respondió Dada, “vienes en estado de ebriedad”, e iniciaron los manotazos y la pregunta, “cuando vengo por mi dinero”.

Acto seguido, parte de los concejales salieron por pies, mientras que en empresario dijo que los regidores de la Comisión Organizadora de la Feria de Cuernavaca, “se gastaron el dinero, compraron coches, se fueron a un crucero”, y después se inició una persecución que paró en la oficina del edil, en dónde se escondió el concejal, ya, frente al secretario del ayuntamiento, Samuel Sotelo, Jesús García, señaló a los otros dos regidores, Rafael Domínguez y Juan Miguel Serrano, mismos que acusó de haber recibido el dinero y repartirlo entre los demás concejales de Cuernavaca.

Ya en entrevista, narró la forma en cómo se dio el adeudo, para efectos de la feria de Cuernavaca 2017, “los regidores se habían comprometido mediante algún dinero a darle el contrato a otra empresa que representa a Jorge Casales, (…) los regidores recibieron dinero y reventaron cabildo hasta que se pagó un dinero por parte de mi hijo Juan Manuel García Bejarano, para que las cosas se quedaran en paz”.

Pagamos, dijo un millón 300 mil pesos a Jorge Casales para que se desistiera de la denuncia, “después de que falleció mi hijo les he venido reclamando de que paguen el dinero y no lo hacen, (…) yo lo que hice es lo que creo, no en denuncias, el único acuerdo es que me devuelvan el dinero”.

Para finalizar dijo que cuenta con los documentos del pago al otro empresario esa cantidad, que ya les había entregado a Rafael Domínguez, Juan Miguel Serrano y Jorge Dada, mismos que recibieron un millón 300 mil pesos, a cambio de aprobar otra empresa.

Antes de salir del ayuntamiento, García Rodríguez, insistió que ya necesita ese dinero, “se cruzan los días santos, pero la próxima semana volvemos a trabajar y presionaremos de esta manera, (…) en la transa no lleva contrato ni recibos”.