Nuevo bloqueo vial por agua en Cuernavaca

Exigen no mas burlas del Sapac y dote del líquido a sus viviendas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Vecinos fastidiados de la falta de agua en las colonias de Cuernavaca, bloquearon nuevamente la calle Jesús H. Preciado, Álvaro Obregón y avenida Morelos, exigen al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) no más burlas y dote de servicio.

Con el grito, ¡queremos agua, queremos agua!, vecinos del poblado que llevan más de dos semanas sin el líquido en sus viviendas decidieron realizar la protesta en las calles, que, a decir de , ayudante municipal del poblado de San Antón, “sufrimos por la falta de agua en varias colonias desde hace ocho días, la gente está cansada de promesas incumplidas y exige el restablecimiento del servicio de agua”.

Detalló la autoridad auxiliar del municipio que es el segundo día de que salen a bloquear calles, porque la gente no soporta más estar sin el servicio en sus viviendas, “hay una promesa del Sapac que hoy se restablece el servicio, pero ya no queremos promesas, sino realizadas porque el servicio se paga puntual y no contamos con el agua”.

De su lado, Jorge Soler, uno de los vecinos que lleva más de seis meses reportando una fuga de agua, sin que le hagan caso, lamentó que la corrupción al interior del organismo es lo que genera el que no se atienda a la ciudad.

“Este problema es causado por una corrupción en el Sapac, que no resuelve nada, nos quiere mandar una pipa de agua a la colonia, para que nos toquen dos cubetas de líquido”, cuando no satisface las necesidades de la población.

Es de mencionarse que los inconformes amenazan que de seguir sin ser atendidos van a radicalizar sus protestas por la falta de agua en varias colonias y avenidas de la ciudad.