Nos quieren crucificar: Cuauhtémoc

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó de político el tema de la basura en el municipio, a pesar de que la empresa Transmocasa SA de CV sólo exige el pago del adeudo de 73 millones de pesos, sin embargo, para el edil, vendrán más cosas en su contra.

Entrevistado al término de un diálogo con los trabajadores de limpia que paralizaron la ciudad en la recolección de basura y que le reventaron la sesión de cabildo, el munícipe insistió que es “cosa política y así va a empezar, si se tiene un adeudo que se ha ido pagando, pero no es mi problema si el señor no les paga a los trabajadores, (…) ojalá el viernes venga el empresario y hable con ellos, porque son cuestiones políticas”.

Acusó al ex dirigente del PRD, Rodrigo Gayosso, al ex secretario del ayuntamiento Enrique Paredes, Marisela Velázquez secretaria del PRI, los hermanos Roberto y Julio Yáñez de estar detrás de todo esto, “están todos contra mí, nos quieren crucificar, seguiré luchando para limpiar esta porquería de la clase política que así se maneja, los poquitos que estamos vamos a luchar porque queremos un cambio”.

Blanco Bravo, con una amplia charla con los representantes de los medios de comunicación, abundó que ante las otras demandas heredadas de mil 400 millones de pesos, “me cayó toda la bronca a mí y la estoy enfrentando, esta clase política no me deja porque no quieren perder el poder, yo seguiré chambeando hasta que me vaya”.