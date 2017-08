No se tolerará ambulantes en calle Guerrero: Sotelo

Pidió el ayuntamiento de Cuernava apoyo al gobierno para mandar policías

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, Samuel Sotelo Salgado, insistió que no se tolerará más comercio ambulante en la calle de Guerrero, de ahí a que solicitó como municipio la presencia de policías para evitarlo.

En entrevista de banqueta una vez que concluyó la reunión de trabajo con regidores y comerciantes para analizar la apertura vial de la calle de Guerrero, el encargado de la política interna en el municipio de Cuernavaca destacó que la presencia de uniformados en citada calle corresponde a un operativo que realizó la dirección de gobernación municipal para evitar que ambulantes se puedan instalar a vender.

“El día de ayer (martes) unas 30 personas se colocaron en ese lugar y de lo que se trata es evitar que se instalen de manera irregular, no se permitirá el ambulantaje y se tiene el apoyo del estado con la policía para llevar a cabo este operativo”.

Sobre la reunión, que se dio en el Museo de la Ciudad, manifestó que no será una imposición del alcalde la reapertura vial o si sólo sigue peatonal, “existen grupos a favor y en contra, los regidores no han tomado una determinación al respecto, la idea es escuchar a todos para reapertura la calle o no”.

Insisto que no el ayuntamiento o su alcalde impondrán una determinación, “será una decisión colegiada de todos, no de unos cuantos, en los próximos 15 días se tendrá una determinación, y una vez eso buscaríamos una reunión con el gobierno del estado”.