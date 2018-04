NO pactaré con criminales: Gayosso

Aclaró que su ambición no es tan grande como para apoyar a un candidato que a todas luces tiene vínculos con la delincuencia

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Una vez que se le vincula en una manta que apareció colgada en el puente de Tabachines, firmada por el señor de los Caballos, el aspirante del PRD al gobierno de Morelos Rodrigo Gayosso Cepeda insistió que no va a pactar con criminales, “no me voy a dejar amedrentar, no se me aflojan las patas”.

Entrevistado al término de la presentación de los ex priístas que se sumaron a su proyecto, el abanderado del sol azteca al gobierno de Morelos dijo que el miedo no lo puede parar, “seguiré trabajando para romper las componendas que representan los pactos entre la delincuencia y los criminales”.

Insistió que seguirá sin dejarse amedrentar, “no se me aflojan las patas ni se me va a quitar lo incorrecto de decir la verdad y las cosas como son”.

Gayosso Cepeda, aclaró que su ambición no es tan grande como para apoyar a un candidato que a todas luces tiene vínculos con la delincuencia, “porque formaron parte de su administración”.

No daré, dijo ni un paso atrás ni voy a pactar como lo piden otras instituciones con el crimen organizado, “si alguien hace algo que lastima a la sociedad morelense, lo va a pagar, lo vamos a castigar y lo vamos a perseguir”.

Cuestionado sobre si reforzará su seguridad y el apoyo a la federación, señaló que existe un protocolo a nivel federal que como candidatos se le pide a Gobernación, “seguiré con esos protocolos y pediré que se averigüe y llegue hasta las últimas consecuencias para ver quien pus estos anuncios, (…) no importa cuántos pongan, seguiremos combatiendo al crimen organizado”.

Mencionó que, en su momento en el PRI y PAN, cuando eran gobiernos, les detuvieron a sus ex secretarios de seguridad, “y sus hoy candidatos, no dijeron nada, y el hoy ex alcalde de Cuernavaca contrató al ex sub procurador de delitos contra la salud y delincuencia organizada, y resulta que después era su abogado”.

Recordó que le ofrecieron la candidatura plurinominal a la diputación o al Senado y no hacer campaña, “me decían lo único que tienes que hacer, es no hacer nada y quedarte quieto y dejar de hablar, pero yo no hago política por eso, sino por convicción”.