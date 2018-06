No es electorera la campaña de transporte gratuito: Yáñez

Antes de pedirles el voto, les demostré que les voy a cumplir

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al ayuntamiento de Cuernavaca, Julio César Yáñez Moreno rechazó que sea “electorera” su propuesta de transporte gratis, “antes de pedirles el voto, les demostré que les voy a cumplir”.

En entrevista afuera de Casa Morelos, el aún diputado local y aspirante al municipio, se dijo contento por la aceptación de los usuarios del transporte que no pagan pasaje como parte de esta campaña.

“Cada día más gente me dice en la calle, que es una realidad y no sólo una propuesta más, (…) tenemos más propuestas en educación, turismo, desarrollo económico, salud, en mi gobierno no escucharán el no puedo o no me toca”.

Negó que haya confusión entre las rutas por esta propuesta de transporte gratis, además rechazó que sea electorera su campaña, “no tienen otra cosa más inteligente que decir, ya lo expliqué, haré del transporte gratis sin tocar un sólo peso del presupuesto del municipio”.

Además, manifestó que si siendo candidato, “ya conseguí que las empresas se sienten con los transportistas, (…) de realizarse Cuernavaca será modelo económico del país y se den cuenta que se puede mejorar las condiciones de vida de la población”.

Por último, dijo que se tiene que terminar con la corrupción en las áreas del ayuntamiento y

dejar de ser “pista de aterrizaje de todos los aviadores de los políticos de Cuernavaca”.