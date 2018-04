Le saca navaja su compañero de secundaria

La madre del menor, urge atención por parte de las autoridades

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Alma Rosa Lucero Gómez, madre de familia de la secundaria número 10, de la colonia Acapantzingo lamentó que la dirección de la escuela a cargo de Angélica Salgado, sea omisa ante la violencia entre los alumnos, al grado de que, a su hijo de segundo grado, trataron de enterrarle una navaja.

En rueda de prensa en el zócalo de Cuernavaca, la madre de familia evidenció las agresiones de parte de alumnos de citada secundaria a hacia sus compañeros, “a mi hijo afuera de la escuela, lo tiró un compañero de grado, mismo que intentó enterrarle la navaja, amenazó también a una madre de familia que evitó la lesión con arma blanca”.

Preocupada por las represalias, Lucero Gómez no envió a su hijo a la escuela, pero también el que se permita que ingresen armas de este tipo a los planteles de estudio, “es muy lamentable, la escuela no está haciendo su trabajo, no sabemos si ingresan pistolas, droga o más navajas”.

Dijo que ante este escenario presentará las denuncias correspondientes, “no sabemos si el niño de 13 años este en una banda o tome represalias en su contra”.