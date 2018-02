Hartos de promesas de la SCT, se dicen afectados del Paso Exprés

Realizan bloqueo en el tramo federal

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Vecinos de la colonia Satélite y Ampliación Chapultepec del municipio de Cuernavaca, afectados por la obra carretera del Paso Exprés Tlahuica, bloquearon dos de los 10 carriles de sur a norte en demanda de atención a los acuerdos por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y adelantaron que las protestas continuarán hasta que sean atendidos.

Con cartulinas en mano en exigencia de la presencia y cumplimiento de acuerdos con los vecinos de Héctor Armando Castañeda Molina, director general de la SCT Morelos, como lo es la reparación de viviendas cuarteadas con el paso de la maquinaria pesada, el ampliar las rejillas que son insuficientes para captar el agua de lluvias y otros desperfectos.

Señalaron en voz de Fernando Zagal Domínguez, presidente de Participación Ciudadana, que, si no han repavimentado la calle Gladiola que desde el 2016 se habían comprometido, que se espera de reparar los daños mayores.

Entrevistado mientras realizaban el bloqueo vial con una valla humana, los inconformes manifestaron que a pesar de que el compromiso esta por escrito y no se ha cumplido, “cuando vamos a la SCT a buscar al director, siempre se esconde, por eso ya exigimos con bloqueos el cumplimiento de los acuerdos”.

“Es una mentira de las autoridades, decir que ya está concluido el Paso Exprés, ya se inauguró y los desperfectos continúan, (…) no vamos a dejar los ciudadanos que pongan casetas de cobro, porque es un desastre”.

Para finalizar se dijeron hartos y cansados de tantos engaños por parte de la dependencia federal, y sobre el argumento de la SCT, de que esperan recursos, les mandaron decir, “si quieren que les prestemos dinero, que nos digan y lo juntamos”.