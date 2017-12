Genera caos por la basura en Cuernavaca

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Desde las seis de la mañana y hasta las 15 horas, trabajadores de limpia de la empresa Transmocasa SA de CV suspendieron la recolección de 600 toneladas de basura que recolectan al día en toda la ciudad, sus 34 camiones y sus 150 trabajadores paralizaron la circulación en las inmediaciones del municipio de Cuernavaca y avenidas principales, la demanda, el pago de 73 millones de pesos por parte del ayuntamiento que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, mismo que con breve charla destrabó el conflicto al agendarles una reunión para el próximo viernes.

El desaseo urbano se vio desde las primeras horas de este miércoles, que, al no pasar el camión recolector, las bolsas, cajas y botes de basura adornaron varias esquinas en muchas de las colonias de la ciudad, la preocupación de los vecinos no se dejó esperar, recordando la crisis de desechos que se generó en las pasadas administraciones.

“No es posible que no haya pasado el camión, tenemos la basura del lunes que por ser día feriado no trabajaron, y tenemos los desperdicios de la cena de navidad, con el sol y los animales, esto será un caos”, dijo con preocupación la señora Paty de la colonia Chapultepec.

Por la mañana, el abogado de la empresa, Enrique Paredes Sotelo detalló que el bloqueo se da ante la falta de pago por parte del ayuntamiento por 73 millones de pesos con las empresas que prestan el servicio recolector de basura, “eso desencadenó en la protesta por parte de los trabajadores para exigir el pago del adeudo, (…) la empresa está en la mejor disposición de llegar a un arreglo con el municipio y los trabajadores”.

Paredes Sotelo aclaró que el adeudo, “no es histórico, es de esta administración el contrato del 2017 que no se ha cubierto en su totalidad, esperemos que se pague el adeudo para destrabar el penoso conflicto”, además manifestó que existen 5 juicios erradicados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los contratos y el pago correspondiente, en ellos existe una suspensión decretada por parte del TCA que impide al municipio retirarle el servicio recolector de basura, porque es causa del ayuntamiento al no realizar los pagos.

Interrupción de Sesión en Cabildo

Previo a la sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, los trabajadores de limpia se apersonaron a la entrada del ayuntamiento alistándose para tirar la basura en las instalaciones, sin embargo, una orden de uno de sus líderes lo impidió, pero si llegaron después al salón de Cabildo en donde tocaban el punto cuatro de 11 en la orden del día, cuatro de los trabajadores con pancartas en mano ingresaron a la sesión, detrás de ellos seis más que con gritos e insultos al edil lograron reventar la última sesión del año declarando un receso de cinco minutos, que nunca reinicio, antes de que el secretario del ayuntamiento Samuel Sotelo les pidiera orden para evitar ser desalojados a lo que provocó enojo de los manifestantes, que le gritaron, “sácanos, pero antes paga”.

Enfrentan a Cuauhtémoc Blanco

Lo que siguió fue seguir al edil hasta su oficina que molestó se levantó de su silla para caminar hasta su oficina, ahí lo encararon, “paganos, págale a nuestros jefes, no tengas así a la ciudadanía”, le reclamaron, respondió el ex futbolista, “a tu jefe tu jefe ya le hemos pagado, dile que les pague”, y le reviraron, “ponte en nuestro ligar, dices que eres de barrio, pinche dos caras en las colonias”, acto seguido gritaron el “fuera Cuauhtémoc”.

Minutos después uniformados del Mando Único y de la Policía Vial de Cuernavaca ingresaron al edificio del ayuntamiento, ante un posible conato de violencia, los minutos y la calma continuo, hasta que hubo movimiento en la oficina del alcalde, salió por una de las bodegas que dan a la calle Motolinia y Nezahualcoyotl, y cruzó a un jardín de fiesta, lo que obligó a los trabajadores de limpia a cerrar la calle de Galeana e instalar un camión recolector en el estacionamiento para evitar que las camionetas del edil, salieran sin atenderlos.

Regidor de Servicios Públicos Municipales Rafael Domínguez

Para el regidor de Servicios Públicos Municipales Rafael Domínguez, el adeudo existe, pero no el que dicen, es de 17 no de 70, aclaró “no se ha cumplido en la totalidad, pero hemos estado cumpliendo con los acuerdos, se me hace extraño que a últimos días del año hagan estas manifestaciones, a lo mejor están presionando para que se les vuelva a dar el contrato que está por terminar”.

Para destrabar el conflicto, momentáneamente, el alcalde les dio la cara y acordó con los trabajadores una reunión de trabajo con “su jefe” para el próximo viernes en las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca.