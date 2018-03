Estrenan comerciantes con protesta, el nuevo Congreso

Exigen a los diputados, regulen las marchas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos, con una marcha que paro en un mitin en las inmediaciones de la nueva sede del Congreso del estado, urgieron que se regulen las marchas, “esto será un caos, la nueva sede es una imposición del gobierno”.

En entrevista previo a una caminata que salió de la glorieta Los Caballos, para subir a Plan de Ayala y bajar a la calle Guillermo Gándara, justo en donde estaba la barricada de policías del Mando Único impidiendo el acceso a los manifestantes, Emilio Rosas Rico, secretario general de la Unión de comerciantes y coordinador de agrupaciones unidas del centro de abastos lamentó la falta de tacto del jefe del Ejecutivo Graco Ramírez, “nunca nos escuchó, estamos haciendo esta marcha y nos reciben cientos de policías, siempre que haya manifestaciones, los van a recibir los uniformados”.

Los inconformes, aclararon que no es manifestarse por estar en contra de las marchas, “pero no hubo planeación, por eso salimos a las calles para exigir, mediante un pliego petitorio el que los diputados regulen las marchas”, entre otras demandas, “porque de no poner orden con eso, habrá conatos de violencia, y eso se quiere evitar”.

Rosas Rico insistió que están en contra de una imposición que puso el gobernador Graco Ramírez, “el Congreso ya está hecho, no pedimos que lo retiren o quiten, pero, queremos que nos atiendan y nos presenten los proyectos ejecutivos”.

Es de mencionarse que, a llegar al recinto legislativo, una comisión de comerciantes ingresó a entregar su pliego petitorio y fueron recibidos por la diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Beatriz Vicera Alatriste.