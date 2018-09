Estalló la huelga en la UAEM, por falta de pago

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Trabajadores académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a las 12 horas de este jueves colocaron las banderas rojinegras y con ello estallaron la huelga en las 40 sus unidades académicas de los 22 municipios de la entidad, dejando sin estudio a más de 43 mil alumnos de nivel medio y superior, esto, por falta de pago.

Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la SITUAEM lamentó el que se haya llegado a este extremo, “pero nadie nos tendió la mano, ni quiso ayudar, nos estuvieron peloteando y los trabajadores instalaron las banderas de huelga en todas las unidades académicas”.

En entrevista, minutos después de haber cerrado oficinas y colocar las banderas de huelga, el líder sindical detalló que último momento les dijeron que hay 23 millones de pesos, pero la nómina en una catorcena es de 60 millones, “por lo tanto es insuficiente”.

Recordó que lo que los orillo a la huelga es que hayan dejado de pagar en el 2016, 2017 y ahora, “hubo tiempo suficiente para evitar llegar a la huelga, pero no se vio el compromiso ni el interés, (…) fallaron los cálculos de pago, yo no tengo cara para pedirle a los trabajadores que no se hiciera”.

Dijo que el acuerdo de asamblea general, es no levantar la huelga hasta que exista compromiso de pago y garantizar el mismo hasta el mes de diciembre, “necesitamos alrededor de 640 millones de pesos de todos los trabajadores para terminar el año, pero para salir de la crisis y combatir el déficit y seguir con logros académicos y certificación, se necesitan mil 600 millones de pesos, sabemos que es complicado”.

Es de mencionarse que minutos antes de que los trabajadores colocaran las banderas rojinegras, el gobierno de Graco Ramírez, ofreció un depósito de 23 millones de pesos para frenar la huelga, pero el recurso es insuficiente para el pago de la catorcena de más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza.

Cortés Montes advirtió que darán 15 días de plazo al Gobierno federal y estatal para rescatar la Universidad, de lo contrario dijo emprenderán medidas más drásticas para levantar la huelga, como es, cerrar los accesos a Cuernavaca y bloquear la autopista México- Acapulco.

“En el gobierno del estado, nos dicen que le pidamos a Cuauhtémoc, a pesar de que el gobernador actual se comprometió a garantizarnos el salario hasta diciembre, las cuentas no le salieron y hoy nos dice que le pidamos a Cuauhtémoc, que tiene él (Graco) las manos amarradas o que pidamos en la federación”.

De su lado, Erik González García, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) mencionó que los maestros y administrativas han sido las últimas trincheras que han aguantado este embate, “hoy llegamos al punto de quiebre y tenemos que apoyarlos ante el terrorismo financiero”.

Adelantó que preparan, junto con los estudiantes el realizar acciones de protesta en las calles, “y hacer lo que tengamos que hacer, para que se pague a los maestros”.

Mientras que, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, admitió la falta de viabilidad financiera por parte de la autoridad, lo que ha impedido cumplir con el pago de las catorcenas a la clase trabajadora de la universidad.

“Necesitamos el acompañamiento para destrabar el problema, el aún gobernador Graco Ramírez en mayo nos prometió rescatar a la Universidad y garantizar el pago del salario hasta el mes de diciembre y no cumplió”.