Espera el TEEM resultados positivos ante petición de recursos

Tomamos los siete millones de pesos, pero no son suficientes

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Francisco Hurtado Delgado, consejero presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM) apeló a la voluntad política del Congreso en el tema de los recursos, asegura que su parentesco con el senador con licencia Rabindranath Salazar, no afecta su relación laboral, “me he excusado de algunos asuntos”.

Entrevistado previo a la presentación del libro, “Violencia Política contra la mujer, una realidad en México”, que se realizó en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, el funcionario electoral dijo que la última propuesta del Congreso fue de siete millones, “los tomamos, pero, decirles que no son suficientes, ojalá se hayan sensibilizado y reconsideren la cantidad peticionada de 17 millones de pesos, que, en la actualidad no resuelve la situación financiara”.

Hurtado Delgado, insistió que es la obligación del estado prever los recursos necesarios a los órganos electorales para dar resultados, “vamos a esperar a que se concluya la respuesta que dé en Congreso para ver lo que sigue”.

Por último, al presidente del TEEM se le cuestionó sobre los señalamientos del partido en el poder en Morelos en el sentido de su parentesco con el senador con licencia Rabindranath Salazar y que desde el tribunal estaría apoyando al aspirante a la gubernatura Cuauhtémoc Blanco, a lo que dijo, “mi actuar siempre ha sido en apego a la ley, nunca he negado el parentesco con Rabindranath, pero cuando la ley me lo exige, me he excusado de asuntos relacionados”, finalizó