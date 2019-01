Deudas grandes y pocos recursos: Villalobos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán dijo que recibió un municipio con pocos recursos, y con deudas muy grandes, “afortunadamente en un banco, por su sistema que cerró antes de tiempo, no pudieron sacar todo el dinero”.

En entrevista en las instalaciones del municipio, previo a que le cantaran las mañanitas en su cumpleaños, el edil detalló que previo al finalizar el año, al ser días inhábiles, “su sistema en automático bloqueo las cuentas y ya no pudieron sacar el recurso, con ese poco, queda garantizado el pago a los trabajadores”.

En el tema de la recolección de basura, dijo, está controlado, “pero vamos trabajando, en seguridad, hay negativa de entregarla, pero jurídicamente estamos venido, porque se quieren quedar (gobierno) con la operatividad de la seguridad y no administrativa, (…) la queremos de nuestro lado, y no con intereses políticos, porque nos interesa Cuernavaca”.

Asimismo, en el tema de la entrega recepción en seguridad, lamentó que más del 37 por ciento de los elementos, “están asignados como operativos a funciones administrativas”, esperemos que se salgan a trabajar a la calle como cualquier policía, y si no, se deberán de retirar del cargo.

Villalobos Adán, confirmó que ya se emprendieron acciones jurídicas en contra de la pasada administración y personal que está obstaculizando el que el artículo 115 de la Constitución se aplique en el municipio.

En el tema de las cuentas bancarias, detalló que se encontraron más de 90 en la misma institución bancaria, “vamos a tratar de hacer las cosas transparentes, porque el juego de 90 cuentas no es muy claro”, algunas de ellas están embargadas.

Para finalizar, se le cuestionó sobre los acuerdos con el Cabildo, y cómo será su relación y apoyo del estado, a lo que dijo que se trabaja ya por Cuernavaca y no por intereses políticos, “no me detendré para ver si se puede o no, sé que cuento con el respaldo del gobierno federal”.