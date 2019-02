Contaminada la información en el Sapac, por “desconocidos”: Villalobos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, desmintió la veracidad de videos donde los grupos delictivos dicen controlar las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), de las que dijo encontró muy contaminadas, con ello se comprometió acabar con la corrupción que se generó en las pasadas administraciones.

En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del organismo operador de agua potable negó categóricamente el contenido mediático de unos videos que lo involucran en supuestos acuerdos con el grupo delictivo donde se señala, que buscan apropiarse del agua de Cuernavaca.

“Yo no platicó con ellos, me mensajean a través de lonas, lo único que sé es que, el permitir que entre por una puerta y se acomoden tanto y abran el refrigerador, no se vale”.

De igual forma, indicó que dadas las circunstancias como llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca, no tuvo que acordar con nadie y muchas veces lo buscaron y se negó y a cambió recibió amenazas de que no llegaría al 24 de diciembre ni a tomar protesta como alcalde, y lo hice en la calle y aquí estoy, porque Cuernavaca lo vale y seguirá y por ello el jaloneo, enfatizó.

“Yo llegué a este cargo cuando nadie confiaba en nosotros, esa situación nos llevó a no tener que platicar ni acordar con nadie, no recibí un solo centavo de nadie; por ello, tengo la responsabilidad de afrontar todos los retos como alcalde, porque sencillamente Cuernavaca lo vale”.

Consideró que, por esas cosas, ha sido atacado, “no puedo salir llorando cada vez que recibo una llamada o las amenazas al DIF, que es mi esposa la presidenta, (…) estando con diputados en México recibo llamadas de lo que sucede en mi casa con disparos”.

Sin decirlo por su nombre, mencionó que no está involucrado con nada, pero refiriéndose a lo dicho en videos que señalan que la delincuencia está dentro del Sapac, e insistió “Somos una administración nueva que quiere y está trabajando por Cuernavaca, no estoy en una cacería de brujas. Solo pido que se retiren aquellos del pasado, esta nueva administración solo tiene el compromiso con la ciudadanía que quiere un cambio verdadero en nuestra capital del Estado”.

Villalobos Adán detalló que a su llegada detectó que al menos 83 trabajadores de ese organismo, tenían injerencia en los recibos de agua y podían modificar los costos y afectar dolosamente a los usuarios, pero que eso no le preocupa, sino que la información que se maneja de los usuarios.

Ante este escenario aclaró que ya hizo cambios al personal y blindó catastro y el área de licencias de funcionamiento.