Condena Pallares asesinato de empresario

Llama a formar un frente contra la inseguridad

Raúl Morales (@RaulMorvez)

El regidor del municipio de Cuernavaca emanado del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Pallares Morales se sumó a la condena por el asesinato del empresario y abogado Rafael Arámburu Hernández y urgió la presencia de la Gendarmería de la Policia Federal a patrullar la ciudad, además llamó a construir un frente contra el tema de la inseguridad.

El concejal presidente de la comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas recordó que ha solicitado en múltiples ocasiones la intervención de las fuerzas federales para resguardar la seguridad de los ciudadanos, que si bien el asesinato del empresario fue en el vecino estado de Guerrero, se lo llevaron con vida de Morelos, asestó.

“Como regidor del municipio he solicitado en diferentes ocasiones el ingreso de la Gendarmería y tal parece que en su momento el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo y el gobierno del estado no nos hacen caso y ahora vemos otra consecuencia lamentable tras el asesinato del empresario restaurantero, por eso como regidores nos sumaremos a las protestas generalizadas de ciudadanos por el tema de la inseguridad”.

El panista consideró que hoy en día todos los ciudadanos, políticos, empresarios y sectores en general, “estamos expuestos a este tipo de situaciones, es muy lamentable que esto pase, (…) se comprueba una vez más que el modelo policiaco en la entidad ha fracasado y no ha funcionado al no ofrecer seguridad a la población”, de ahí a que mencionó que es necesario construir un frente de exigencia de seguridad y trabajar de la mano.

Por último dijo que si bien lo encontraron muerto en el estado de Guerrero, “exigimos a la Fiscalía de Morelos a que hagan una investigación seria y se haga justicia a Arámburu Hernández”, finalizó el concejal del municipio de Cuernavaca.