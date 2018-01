Con producto “honrado” instala NGS mercado de Reyes Magos

Raúl Morales (Raulmorvez)

Integrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS), se instalaron en la calle de Guerrero de esta ciudad para montar el mercado de Reyes Magos, mismo que ofertará sus productos hasta el seis de este mes, además destacan los comerciantes, que al no estar la mano del ayuntamiento adentro, “hay paz”, por su parte locatarios aseguran que la calle, “es peor que un Tepito, la gente no se mete porque siente que le van a robar”.

Mientras se instalaban con rejillas metálicas, mesas y artículos de comerciantes en dicha vialidad, parte de la Eco zona de Cuernavaca, el representante del NGS, Ben Hur Hernández Bringas, detalló que no es una imposición de nadie, “es una costumbre que se ha dado por más de cuatro sexenios y no la implementamos nosotros, sino nos súmanos a la vendimia nada más”, aclaró.

Asimismo, lamentó que mientras sigan las disputas entre el ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno del estado, las cosas no van a cambiar, “si ellos nos dieran una plaza y las condiciones para poder vender, nos iríamos, pero esas diferencias lo impiden”.

Casualmente no es ningún permiso, -expreso- “el gobierno del estado no nos ha dicho pónganse, sin embargo, ofrecieron las condiciones y lo que hicimos fue sumarnos para limpiar la ciudad”, de ahí que se instalaron con productos para los Reyes Magos desde tenis, juguetes, ropa, artículos deportivos, entre otros objetos, “con producto toralmente honrado y declarado fiscalmente”.

Hernández Bringas recordó que desde hace ocho meses el ayuntamiento de Cuernavaca no ha intervenido, “dos funcionarios entre ellos el secretario de Turismo Juan Diego Pons Díaz de León ha fomentado el ambulantaje, y hoy que no interviene el ayuntamiento para nada, hay armonía y paz”.

Por su parte, el ayuntamiento de Cuernavaca dio a conocer mediante un comunicado, que comerciantes de las plazas Lido y Degollado así como integrantes del Nuevo Grupo Sindical, no cuentan con el permiso para instalarse en la calle Guerrero ubicada en el centro de Cuernavaca.

“El Gobierno Estatal, nuevamente violando la autonomía municipal autorizó de manera irregular y totalmente arbitraria a dichos comerciantes sacar su mercancía a la calle, a sabiendas que el ayuntamiento de Cuernavaca no cuenta con la fuerza pública para poner orden, ya que todos los elementos de seguridad están bajo el mando de Gobierno del Estado”, se dijo textual en la masiva de prensa.

Este tipo de actividades generan caos vial en el corazón de la ciudad y perjudica la economía de los comerciantes establecidos.

Por su parte Eduardo Peimbert Ortiz, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro Centro Histórico de Cuernavaca lamentó la actitud del ayuntamiento de Cuernavaca al no aplicar la ley, “las cosas no se resuelven con declaraciones, sino con la ley en la mano”, no es posible que acepten que el comercio informal se instaló y ya, eso no puede ser, “la calles es peor que un Tepito, la gente no se mete porque siente que le van a robar la cartera, estamos sin ventas los comercios establecidos”.

E insistió el integrante de la iniciativa privada, “tenemos que pedir que se delimiten responsabilidades para saber del secuestro de Cuernavaca por el comercio informal, el principal responsable es el presidente municipal como encargado del municipio libre, (…) no es que tenga algo en su contra, pero es el único responsable de esto, que no aplica la ley y es omisa”