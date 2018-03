Con bloqueo, obligan víctimas del sismo, a Rosario Robles a visitar Morelos

Acusa titular de Sedatu a edil de Jojutla de buscar beneficio político

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil).

Luego de realizar un bloqueo vial por más de dos horas a la altura del kilómetro 79+900 del Paso Exprés en sus carriles de norte a sur a la altura de Buenavista, damnificados de Jojutla que mantienen tomada la delegación de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), confiaron en la palabra de Rosario Robles, titular de la dependencia para que se reúna con ellos este martes, a pesar de acusar al edil de buscar beneficio político de ello.

Los manifestantes, después de dar una rueda de prensa en voz de Ana Jiménez Bustos, exigieron la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres, (FONDEN) para sus viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, “nuestras casas se cayeron y acudimos al llamado de las autoridades e iniciar el calvario, (…) estamos desesperados y enfermos por esta situación”.

Exigieron que se publique de manera oficial el censo de damnificados, descripción detallada, asignación de recursos a tarjetas sin fondos, padrón de afectados con la ayuda que deben de recibir, entre otros como la entrega de material de construcción como lo comprometió el gobernador Graco Ramírez.

Después, a paso lento caminaron por la avenida Domingo Diez y subir por el entronque a la autopista en sentido contrario, hasta llegar al kilómetro 79+900 del Paso Exprés en su carril de norte a sur y bloquear con una valla humana y en sus manos sosteniendo pancartas en exigencia de atención y no simulación.

En el bloqueo hubo desde los que les aventaron piedras, apoyaron y hasta los que descalificaron la protesta, “ustedes son pocos, y el daño que les hacen a los automovilistas es mayúsculo”, les dijo Rolando “N”, vecino de la Ciudad de México, quien pedía el paso para ir a una consulta médica.

Los inconformes del actuar de la dependencia federal, le reviraron que, en Jojutla, la gente de está muriendo en espera de ayuda, de sed, porque no llega ayuda, de atención médica que no hay, “cree que estamos aquí por gusto, no señor, como ustedes tenemos necesidades que no nos cumplen”.

Otros, incluso automovilistas azuzaban a los transportistas que se encontraban al frente de la protesta, para presionar con sus unidades a que quitaran el bloqueo.

Después de una hora de estar al rayo del sol y con el respaldo de su alcalde Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, los manifestantes, seguido de dialogar con gente del gobierno del estado decidieron liberar un carril, tras la promesa del Ejecutivo de que llegaría la delegada de la Sedatu e instalarían una mesa de trabajo.

Tras una espera de más de 20 minutos y no ver nada, más que le llegada de funcionarios de la Secretaria de Gobernación y más patrullas de los Federales, que se sumaron a las peticiones de que liberen los carriles, las víctimas del sismo dijeron a los uniformados de la Policía Federal, “decidimos bloquear de nuevo, nos están dando gato por liebre y no se vale”, con ello retomaron su exigencia de solución y su grito de, “aquí no nos vamos”, lo que generó quejas e inconformidades de los automovilistas, al grado de llegar a levantar la voz y agresiones verbales, ante la mirada atónita de los Federales.

Aún costado del bloqueo, bajo la sombrea vía telefónica el edil de Jojutla, con sombrero y lente obscuro, intentó hasta lograr dialogar con Rosario Robles, “jamás he jugado un doble juego con la gente”, le dijo el munícipe, y le reviró, “el gobierno federal ya deposito el 100 por ciento que nos corresponde, falta el porcentaje del gobierno de Morelos, nosotros tenemos los depósitos”.

Y continuó, el diálogo telefónico, destacando que fueron 200 millones de pesos para Jojutla tras el sismo, “lo que no hicimos en ningún estado lo hicimos en Morelos, reclasificamos más de 700 viviendas y 800 que quedaron fuera, se metieron a través de Fonapo”.

Acordando, que será este mismo martes en la delegación de Sedatu en Morelos, la reunión, “firme una carta de que no es por su reelección y yo encantada de estar mañana, me renuncia a la reelección y nos vemos”, y también que este el gobernador, sino no llego, porque hay niveles, finalizó la titular de Sedatu, y después se liberó la vialidad pasadas las 14: 30 horas.