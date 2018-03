Con bloqueo en Sagarpa, la UNTA exige recursos 2017

Lamentan cambios constantes de delegados en Morelos en tiempos electorales

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Acuícolas (UNTA) tomaron este día la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en demanda de recursos del 2017.

Los trabajadores de la tierra, que se postraron en la entrada de la delegación, con pancartas en mano en exigencia de atención, no desviar recursos a campañas, así como no al retazo de los recursos de los programas, señalaron en voz de , del comité estatal de la UNTA, que los pendientes del año pasado, “siguen como tal, se van y llegan delegados y las cosas siguen igual, no hay respuesta”.

Dijo que los agremiados no van a per mitir el que haya malos manejos en la aplicación de los recursos destinados para el campo, “hay cambio de delegado en esta y otras delegaciones y prácticamente llegan a limpiar la casa y a preparar que los proyectos se enfoquen a campañas”.

Zambrano Hernández, consideró que los nuevos nombramientos, tanto en Sagarpa, Sedesol y Sedatu, “aparte que vienen a modo, pueden venir a cerrar la puerta porque el gobierno federal, tiene poco tiempo para entregar recursos y eso es lo que estamos evitando, que los recursos se queden en sus cuentas y los programas sean entregados a modo para su partido”.

Por último, los productores de la tierra, detallaron que seguirán en su lucha hasta que liberen los recursos del año pasado y queden plasmados los compromisos del año actual.