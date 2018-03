Bloquean vialidad en demanda de agua

Queremos de Sapac una solución definitiva, no pipas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

En demanda de agua potable, al llevar más de un mes sin el servicio, vecinos de la colonia Santa María, bloquearon por más de tres horas la avenida Universidad hasta que acordaron con autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), que con pipas dotarían el líquido.

Los colindantes, cansados de esta situación, desde las siete de la mañana y hasta pasadas las 10 horas, bloquearon la avenida en ambos sentidos para exigir una solución a su demanda, que a decir de uno de ellos Miguen Ángel Morales Martínez dijo que son 500 afectados que llevan un mes sin agua y no tener respuesta del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), “decidimos salir a manifestarnos, (…) porque ellos se llevan la lana, y nosotros somos los que sufrimos”.

Y es que señalaron que, a pesar de las constantes llamadas telefónicas para reportar la falta de líquido en la tubería, no hay respuesta, “ahorita nos dicen que la bomba esta descompuesta, nosotros cuando dejamos de pagar un bimestre, me la cortan y tengo que pagar reconexión, (…) deben de tener bombas alternas, que no nos salgan con eso”.

Los vecinos de la privada Campo Florido, manifestaron que tienen que pagar el servicio de pipas en 600 pesos para una semana de servicio, “ahorita llegó personal del Sapac y nos dicen que nos darán pipas, pero nosotros no queremos una solución del momento, sino una real”.

Por su parte, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), en un comunicado dijo que se reactivó el equipo Chamilpa Dos, y con ello comenzó a restablecerse el servicio de manera paulatina en las colonias Jiquilpan, Tlaltenango, Emiliano Zapata, San Jerónimo y Campo Florido.

El coordinador general del Sapac, Jaime Tapia Rodríguez, informó a los ciudadanos que luego de un intenso trabajo por parte del área de mantenimiento se procedió a realizar las maniobras de introducción de la bomba reparada.

Al respecto, la encargada de despacho del Sapac, María Luisa López Sotelo, comentó que, en las partes altas de la zona norte de Cuernavaca, como en la colonia Campo Florido, en esta tarde se normalizará el servicio debido al tiempo que tarda el agua en rellenas la tubería.

Añadió que el área operativa está pendiente de las necesidades de los vecinos, por lo que mantendrá la distribución de agua potable a través de carros cisterna, hasta que se restablezca el suministro al cien por ciento.