Beneficiarias de programa social, presenta queja ante la CDHMor

Se sienten utilizadas por la diputada Silvia Irra Marín

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Mujeres madres de familia y emprendedoras se dijeron utilizadas en el proyecto Mujeres Jefas de Familia de la Secretaria de Desarrollo Social, ya que las pusieron a maquilar útiles escolares, “pero nos obligaron a salir de nuestras casas e ir a un taller de la diputada Silvia Irra Marín”, motivo por el cual presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

En entrevista una de las inconformes, que presentó su queja ante el organismo defensor de los derechos humanos y que pidió el anonimato público, dijo que la inconformidad se da, “somos mujeres trabajadoras jefas de familia, se supone que el proyecto es para hacerlo nosotras en nuestros hogares, pero aquí, ya nos sacaron a un taller, y nos amenazan con quitarnos el beneficio, sino acudimos”.

Dijo que, ante esta situación, “nos sentimos engañadas, la diputada Silvia Irra fungió como intermediaria porque bajó el recurso para los uniformes escolares, pero nos obligaron ir a un taller que ella propuso”.

Señalaron en su queja ante la CDHMor, que ocho de los 14 grupos que laboran en la maquila de los uniformes, “nos sentimos defraudadas, porque no se nos ha cumplido como tal por parte de la Secretaria de Desarrollo Social, todo lo trata con la diputada, a nosotros no nos toman en cuenta y no nos pelan”.